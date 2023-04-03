Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya bir kez daha sallandı. Doğanşehir ilçesinde saat 15.44'te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Malatya'da saat 15.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel