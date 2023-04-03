Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya bir kez daha sallandı. Doğanşehir ilçesinde saat 15.44'te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.