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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir panik yaratan gelişme de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı.

GELİŞMEYİ AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Malatya Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Erhan Sarac:

4.1 i bile abartıyorlar hey Allahım yaaaa

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