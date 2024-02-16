Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir panik yaratan gelişme de Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşandı.

GELİŞMEYİ AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.54'te merkez üssü Akçadağ olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

8,9 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenen depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.