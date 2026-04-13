Malatya'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Malatya-Elazığ kara yolundaki bir kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ kara yolunun Kale Uygulama Noktası'nda durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada şeker çuvalları içerisinde 3 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yeter Erdine