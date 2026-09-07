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Malatya'da 1 çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 çocuk yakalandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 çocuk gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 çocuğun darbedilmesine ilişkin 2 çocuk gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde 1 çocuğun darbedilme anının sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, O.K.E'yi darbeden A.T.K. ile Y.K'yi yakaladı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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