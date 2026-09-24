Haberler

Malatya Battalgazi'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 26 atölyeyle düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Battalgazi'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 26 atölyeyle düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlendi. 26 atölyenin yer aldığı ve 3 gün sürecek etkinliklerin 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenlikte 26 farklı atölye bulunuyor.

Şenlikte, doğa bilimlerinden mühendislik ve teknolojiye, sosyal ve beşeri bilimlerden tarımsal ve tıbbi bilimlere kadar atölyeler düzenleniyor.

Projede, 2 akademisyen, 42 öğretmen, 15 öğrenci ve 2 sağlık personeli çalışma yürüttü.

3 gün sürecek etkinliklerin 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen 9 asker öldü

Askeri tatbikatta büyük facia! Denize sürüklenen çok sayıda asker öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı

Sonunda muradına erdi! Yarın maçta herkes görecek
Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki

Yine haddini aştı! BM'ye ayar veren Erdoğan için skandal suçlama
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor

Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu
Alanya'da evinde hareketsiz bulunan İsveç uyruklu kişinin öldüğü belirlendi

Alanya'da yabancı uyruklu kişi evinde ölü bulundu
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü