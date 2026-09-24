Malatya Battalgazi'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 26 atölyeyle düzenlendi

Malatya Battalgazi'de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 26 atölyeyle düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlendi. 26 atölyenin yer aldığı ve 3 gün sürecek etkinliklerin 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TÜBİTAK 4007 "Ufkun Ötesi Battalgazi Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen şenlikte 26 farklı atölye bulunuyor.
Şenlikte, doğa bilimlerinden mühendislik ve teknolojiye, sosyal ve beşeri bilimlerden tarımsal ve tıbbi bilimlere kadar atölyeler düzenleniyor.
Projede, 2 akademisyen, 42 öğretmen, 15 öğrenci ve 2 sağlık personeli çalışma yürüttü.
3 gün sürecek etkinliklerin 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Kaynak: AA