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Malatya Arapgir'deki Gökkuşağı Tepeleri farklı renk tonlarıyla dronla görüntülendi

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Malatya Arapgir'deki Gökkuşağı Tepeleri farklı renk tonlarıyla dronla görüntülendi
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Malatya'nın Arapgir ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri, kırmızı, gri ve pembe toprak katmanlarıyla rengarenk manzaralar oluşturuyor. Sakin şehirler ağındaki ilçenin Kaynak Mahallesi'nde bulunan tepeler, doğal yapısıyla ilgi çekerken dronla görüntülendi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "sakin şehirler" ağına dahil olan Malatya'nın Arapgir ilçesindeki Gökkuşağı Tepeleri, farklı renk tonlarıyla oluşturduğu manzarasıyla dikkati çekiyor.

Kasım 2021'de İtalya'da düzenlenen Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında alınan kararla "sakin şehir" ünvanı kazanan Arapgir'in Kaynak Mahallesi'nde bulunan tepeler, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Farklı toprak yapılarını ve katmanlarını bir arada barındıran tepeler, kırmızı, gri ve pembe tonlarıyla rengarenk görüntüler oluşturuyor.

Doğal yapısıyla görülmeye değer manzaralar sunan Gökkuşağı Tepeleri, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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