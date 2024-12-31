Malatya 2025'te yeni konutlara ve iş yerlerine kavuşacak

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği kentte 2025 yılının bir milat olacağını belirterek, "Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak." dedi.

Vali Yavuz, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılının başta Malatya olmak üzere ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Yeni yılın umutların büyüdüğü, geleceğe olan inancın pekiştiği bir yıl olmasını dileyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Malatya'mız için 2025 yılı bir milat olacak. Depreme ve afete dirençli yeni konutların ve iş yerlerinin teslim edileceği bir yıl olacak. Bu vesileyle 2025 yılına daha büyük umutlarla giriyoruz. Bugün yine sabah birçok alana giderek inşaatlarımızı yerinde gördük ve her bir rezerv alanımız dahil olmak üzere şehrimizin her bir tarafında binalarımız yükseliyor. Böylelikle umutlarımız da yeşeriyor. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, şehrimizin milletvekillerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Huzur güven ortamının yeni yılda da devam etmesi, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlarla etkin mücadele edilmesi, trafik güvenliğinin arttırılması ve olumsuz durumlara karşı hızla müdahale edilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşına özel tedbirler planlandığını aktaran Yavuz, il genelinde bugün toplam 356 ekip ve 3 bin 627 personelin görev başında olacağını söyledi.

Şehrin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında görevlilerin sayısının arttırıldığını belirten Yavuz, şehir merkezinde de 132 uygulama noktası oluşturulduğunu ve bu noktalarda 492 personelin görevlendirildiğini ifade etti.

Yavuz, konteyner kentlerde yaşayan afetzedelerin huzur ve sükununun sağlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için 295 personelin görevlendirildiğini sözlerine ekledi.