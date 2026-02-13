Haberler

Burdur'da MAKÜ öğrencileri TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Güncelleme:
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'TEKNOFEST Yolunda: Tarım ve Hayvancılık Ideathonu' programında öğrenciler, tarımda teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik üzerine eğitim aldı. Programda, gençlerin tarım alanına yönelmesi ve çözüm üretmeleri teşvik edildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) "TEKNOFEST Yolunda: Tarım ve Hayvancılık Ideathonu" gerçekleştirildi.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de, üniversite ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) işbirliğiyle düzenlenen programda, öğrenciler, teknik rapor hazırlama yöntemleri, kapsamlı literatür tarama teknikleri ve proje geliştirme süreçlerine yönelik eğitim aldı.

TÜME Yönetim Kurulu üyesi ve Aytek Robotik yöneticisi Ferdi Alakuş, yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'te bulunma amaçlarının gıda, tarım ve hayvancılığın milli güvenlik meselesi olduğuna dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Gıdada tam bağımsızlığı yakalamaya çalıştıklarını belirten Alakuş, "Bunun için sürdürülebilir sistem kurmak istiyoruz. Gençlerin tarım alanına da yönelmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tarım teknolojileri üretilmesi noktasında da bunu yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Artık teknoloji üretiminde savunma sanayinin çıktıları olarak çok ciddi yol aldık." dedi.

Alakuş, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için teknoloji tabanlı dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

TÜME'nin bu yıl üniversitelerde yapılanmaya başladığını anlatan Alakuş, Türkiye genelinde eğitim çiftlikleri kurulacağını ve bu çiftliklerin TEKNOFEST'e kadar aktif hale getirileceğini ifade etti. Alakuş, otonom sistemler, robotik uygulamalar ve veri temelli yönetim anlayışıyla örnek model çiftlikler oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

T3 Vakfı Burdur İl Sorumlusu Emine Büşra Aygün de programın öğrenciler için deneyim alanı olduğunu dile getirdi.

MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uyumaz ise gençlerin özellikle tarım ve hayvancılık konusundaki yaşanan problemlere çözüm üretmesini ve bunlara kafa yormasını istediklerinin altını çizdi.

Büşra Aygün tarafından yapılan sunumun ardından öğrenciler takım oluşturarak tarım ve hayvancılık alanında proje fikirleri geliştirdi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
