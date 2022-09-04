Makao, Yaklaşan Güz Ortası Festivali'ne Hazır Güncel Haberler MAKAO, 4 Eylül (Xinhua) -- Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao'nun simge alanları yakl aşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fe nerlerle donatıldı. MAKAO, 4 Eylül (Xinhua) -- Aziz Paul Katedrali Harabeleri ve Largo Do Senado da dahil Makao'nun simge alanları yakl aşan Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için çeşit çeşit fe nerlerle donatıldı. Birçok insan bu fenerlerin fotoğrafla rını çekmek için bölgeye akın ediyor. Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri önündeki fenerler görül üyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri önündeki fenerler görül üyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Largo Do Senado'da rengarenk fenerlerle öz çekim yapan insanlar görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Çin'in güneyindeki Makao'da bulunan Largo Do Senado'yu donatan rengarenk fene rler görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önüne yerleştirilen f enerler görülüyor, 3 Eylül 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aziz Paul Eylül Makao Güncel Haberler

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