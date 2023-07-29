Mahsun Kırmızıgül'ün yeni şarkısı Psikoloji- Benim Adım İsyan tüm dijital platformlarda yayınlandı

Yıllar sonra müzikseverlerle buluşacak olan "Psikoloji- Benim Adım İsyan", 4 Ağustos tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak. Yeni şarkısı hakkında merak edilenleri sevenleriyle paylaşan Mahsun Kırmızıgül, eserinin klibiyle de büyük bir beğeni toplamayı hedefliyor.

Sanatçı klibinin yönetmenliğini kendi yapmayacağını ve herşeyiyle Kemal Başbuğ'a teslim olacağını belirtiyor…

Lansman etkinliğinde, Mahsun Kırmızıgül önemli açıklamalara da imza attı. Özellikle sahne ücretleri konusundaki tartışmalara değinen sanatçı, bu konuda gündeme damga vuran düşüncelerini samimi bir şekilde dile getirdi. Aynı zamanda, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın Uzi tartışmasına ilişkin de önemli detayları paylaşarak konuyu aydınlattı.

Müzikseverlerin heyecanla beklediği Mahsun Kırmızıgül'ün yeni şarkısı "Psikoloji- Benim Adım İsyan" ile birlikte, sanatçının gündemdeki açıklamaları da merakla takip ediliyor. 4 Ağustos'ta tüm müzik platformlarında yerini alacak olan bu özel çalışma, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı.