Şehir şehir gezen motokurye bayramda çocuklara oyuncak dağıttı

Şehir şehir gezen motokurye bayramda çocuklara oyuncak dağıttı
Kayseri'de kuryelik yapan Mahsun Karagöz, Ramazan Bayramı'nda hayırseverlerin desteğiyle temin ettiği yaklaşık 1000 oyuncakla çocuklara ulaştı. 'İyilik yolculuğu'nda Kayseri'den başlayarak çeşitli illerin köylerine kadar giden Karagöz, motosikletinin römorkunda taşıdığı oyuncakları çocuklarla buluşturdu.

Kayseri'de kuryelik yapan 31 yaşındaki Mahsun Karagöz, Ramazan Bayramı tatilinde hayırseverlerin desteğiyle aldığı oyuncakları şehir şehir gezerek çocuklara ulaştırdı.

Karagöz, Ramazan Bayramı'nda hayırseverlerin katkısıyla temin ettiği oyuncakları motosikletiyle çocuklara ulaştırmak için yola çıktı.

Motokurye Karagöz, Kayseri'den başlayan "iyilik yolculuğu"nda Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'nin köylerine kadar ulaştı.

Motosikletinin arkasına taktığı römorka yaklaşık 1000 oyuncak sığdıran Karagöz, biten oyuncakların yerine yenisini satın alarak çocukların sevincine ortak oldu.

Her oyuncağı özenle paketleyen Karagöz'e, yoldan geçen bazı araçlardaki kişiler de destek verdi.

Çocukların sevinci motokuryenin motosikletine taktığı kameraya yansıdı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
