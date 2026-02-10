Askeri kışla ve cezaevi olarak kullanılan iki asırlık tarihi yapıda restorasyon sürüyor

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de 1827 yılında inşa edilen Mahmudiye (Yanık) Kışlası'nın restorasyonunda kaba inşaat çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.

Yıldız, AA muhabirine, Sultan II. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için İstanbul'da Selimiye, Davutpaşa ve Rami kışlaları ile Edirne'de de Mahmudiye Kışlası'nın inşa edildiğini anlattı.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip yapının 19'uncu yüzyıl başı mimarisinin tüm özelliklerini taşıdığını ifade eden Yıldız, bugün kışlanın yalnızca bir bölümüne ulaşılabildiğini ancak mevcut haliyle dahi ikonik, önemli bir tarihi miras niteliği taşıdığını belirtti.

Kışlanın uzun yıllar cezaevi olarak kullanıldığını hatırlatan Yıldız, restorasyon sürecinin en zorlu aşamasının bu dönemde yapılan eklerin temizlenmesi olduğuna işaret etti. Yıldız, şunları kaydetti:

"Dönem içinde yapılan eklerin arındırılması burada şu anki gayretimizin en temel noktası. Muhtes eklerin arındırılmasını kapsayan kaba inşaatlar yüzde 80 oranında bitti. Bu kısım mart ayının 15'ine kadar inşallah tamamlanacak.

Ardından burada ciddi bir statik de çalışmamız var. Önemli bir bilim heyeti, hocalarımız bunların hesaplamalarını yaptılar, projelerini hazırladılar. Onun uygulamasına geçeceğiz. Ardından da mekanların ince restorasyonu ve sergileme, tefriş düzenleri kurulacak. Bir bütün halinde burayı da Saray-ı Cedide-i Amire ile birlikte inşallah 2027 sonuna yetiştireceğiz."

Önemli eserler sergilenecek, araştırma merkezi ile kütüphane olacak

Restorasyonun tamamlanmasının ardından kışlanın Edirne Sarayı'na ait taşınabilir eserlerin sergileneceği bir müze olarak hizmet vereceğini aktaran Yıldız, yaklaşık 150 bin tarihi eserin ziyaretçilerle buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kışlanın diğer kanadında ise Milli Saraylar bünyesinde, yalnızca Edirne'ye değil Rumeli, Balkanlar ve Osmanlı coğrafyasının tamamına hitap edecek bir araştırma merkezi ile kapsamlı bir kütüphane kurulacağını belirten Yıldız, ayrıca çok amaçlı salonların da yer alacağını dile getirdi.

Kompleksteki cami ve hamam da ihya edilecek

Yapı kompleksinin önemli unsurları arasında yer alan caminin ihya edileceğini, dönem özelliklerini büyük ölçüde koruyarak bugüne ulaşan hamamın da kapsamlı bir restorasyondan geçirileceğini ifade eden Yıldız, "Çok önemli iki eklentisi var bu kışlanın. Bir tanesi camisi. Bugün belli bir miktarda günümüze ulaşmış kazı çalışmalarıyla ciddi miktarda ortaya çıkardık. Bunun da ihyası gerçekleşecek. Hamamı da gerçekten döneminin bütün özelliklerini bünyesinde barındıran ve çok şükür ki ayakta olan ama buna rağmen de tabii ciddi bir restorasyona ihtiyacı olan bir hamam." diye konuştu.

Mahmudiye Kışlası

Kaynaklara göre, Mahmudiye Kışlası kentte Piyade Kışla-i Hümayunu veya geçirdiği yangınlara atfen Yanık Kışla olarak anılır.

Kışla, Sultan II. Mahmud döneminde, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının ardından kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için Edirne'de inşa ettirildi.

Yapımına 1826 yılında başlanan kışla, 1827 yılı sonunda tamamlandı. Yapı, Edirne Sarayı'nın kuzeyinde, Tunca Nehri kıyısında, Has Ahırlar arsası bitişiğinde yer alıyor. Dikdörtgen planlı ve orta avlulu olarak inşa edilen kışla, döneminin askeri mimari anlayışını yansıtıyor.

Kışla, 1857, 1869 ve 1877–1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çıkan yangınlarda büyük hasar gördü.

Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında da aktif olarak kullanılan yapı, özellikle Balkan Savaşları döneminde bombardıman ve patlamalar sonucu tahrip edildi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında askeri işlevini yitiren yapı, 1932 yılında cezaevine dönüştürülerek uzun yıllar Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanıldı. Kasım 2022'de kışla ve eklerinin bulunduğu alan, Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi.