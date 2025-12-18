Haberler

Kara Harp Okulu Mezuniyetinde Kılıçlı Yemin Eden Teğmene "Emre İtaatsizlik"Ten Verilen Disiplin Cezası Hukuka Uygun Bulundu

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kaldırılan andın okunmasına katılan teğmen M.T.'ye verilen 'emre itaatsizlik' cezasını hukuka uygun buldu ve disiplinsizliğin karşılığı olarak ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, mevzuattan kaldırılan andın okunmasına katılan teğmen M.T. hakkında, "emre itaatsizlik"ten verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, andın okunmaması yönündeki emrin önceden ve açık biçimde tebliğ edildiğini, buna rağmen eylemin planlı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin törenine katılan 5 teğmene, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası verirken pek çok teğmen hakkında da "emre itaatsizlik"ten disiplin cezası vermişti.

Disiplin cezası alan teğmen M.T, "hukuka aykırı olduğu, emre itaatsizlik disiplinsizliğinin maddi ve manevi unsurlarının mevcut olmadığı, provalar esnasında sözlü, yazılı veya sair surette bahsi geçen andın okunmaması yönünde herhangi bir emir verilmediği, 'emre itaatsizlik' fiilinin yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçeleriyle verilen "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasının iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mevzuattan kaldırılan andın okunmasına katılan teğmene, "emre itaatsizlik"ten verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

"Astlar kendilerine verilen emirleri yerine getirmek zorunda"

Mahkemenin kararında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin temelinin disiplin olduğu, disiplinin muhafazası için idari tedbirlerin alınması gerektiği belirtilerek, "Astların kendilerine verilen emirleri yerine getirmek zorunda oldukları, aksi bir durumun disiplinsizlik olduğu ve disiplinsizliğin işlenen eylemin karşılığı olan disiplin cezası gerektirdiği, verilen emirlerinin gereğinin yerine getirilmemesinin de hizmet yerini terk etmeme cezası kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır" denildi.

Ayrıca teğmenlerin tören provalarının başladığı 13 Ağustos 2024 tarihinden itibaren çeşitli zamanlarda MSÜ KHO Öğrenci Alay Komutanlığı ile MSÜ KHO Dekanlığına başvuruda bulunarak, programda bulunmayan ve mevzuattan kaldırılan andı tören esnasında okumak ve vefat eden devre arkadaşlarını anmak için tören konuşmasında değişiklik yapılmasını talep ettikleri, Bölük komutanları ve farklı makamlara birden fazla başvuruda bulundukları, sonuç olarak bu başvuruların reddedildiği kaydedildi.

Kararda, 20 Ağustos 2024 tarihindeki tören provaları nedeniyle yapılan tabur içtimasında, tüm personelin yönergeye uyması gerektiği, yönergede belirtilen metnin dışına çıkılmasının mümkün olmadığı ve farklı bir yemin metninin okunamayacağı hususunun topluca ses yayın sisteminden teğmenlere tebliğ edildiği belirtilerek, "Buna rağmen daha önceden planlanması suretiyle 30 Ağustos 2024 günü icra edilen teğmenlerin geleneksel kılıç çatma faaliyetinde programda bulunmayan ve mevzuattan kaldırılan andın okunmasının, yukarıda ayrıntısına yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca disiplinsizlik eylemini oluşturduğu şüphesizdir" değerlendirmesi yapıldı.

Disiplin cezasının iptali istemi kabul edilmeyen teğmen, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin bu kararını istinafa taşıyabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
title