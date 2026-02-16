Haberler

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti MKYK Üyesi Ünal, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Trabzon'da müze ziyaretleri ve esnaf buluşmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı ile de görüştü.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Müzesi'ni ziyaret eden Ünal, daha sonra Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile görüştü.

Genç, ziyaretin anısına Ünal'a telkari fincan takımı ile adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Ünal, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

