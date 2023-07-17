Mahalle Muhtarlığı Arama-Kurtarma İstasyonuna Dönüştü

Mahalle muhtarlığını arama-kurtarma istasyonuna çevirdi

Mersin'de 2017 yılında kurdukları gönüllü arama-kurtarma ekibiyle örnek olan Nusretiye Mahalle Muhtarlığı, yine alkışlanacak bir projeye imza attı

Mahalle muhtarlığı arama-kurtarma istasyonuna çevrilirken, herhangi bir afet durumunda 100 kişiye destek olacak malzemeler istasyona yerleştirildi

MERSİN - Mersin'de 2017 yılında kurduğu gönüllü arama-kurtarma ekibiyle tüm Türkiye'ye örnek olan Nusretiye Mahalle Muhtarlığı, yine alkışlanacak bir projeye imza attı. Mahalle muhtarlığı arama-kurtarma istasyonuna çevrilirken, herhangi bir afet durumunda 100 kişiye destek olacak malzemeler istasyona yerleştirildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusretiye Mahallesi Muhtarlığı, artık arama-kurtarma istasyonu olarak da hizmet verecek. İçerisinde ihtiyaç duyulan birçok malzemenin olduğu istasyonda, bir afet durumunda 100 kişinin ihtiyacını karşılayacak hem arama-kurtarma malzemesi hem de gıda malzemesi bulunuyor.

"Muhtarlık binamızı arama-kurtarma istasyonu olarak düzenledik"

Yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi veren Nusretiye Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, muhtarlık olarak 2017 yılında bir arama-kurtarma ekibi kurduklarını söyledi. Bu ekiple çok sayıda tatbikat yaptıklarını kaydeden Dindar, "Gerçekten de orman yangınlarında görev aldık. En son yaşadığımız deprem felaketinde arkadaşlarımız yine bölgede çalışma yürüttüler. Ellerinden geleni yaptılar. Bizim bazı malzemelerimiz vardı. Bu malzemelerimizi koyacak yerimiz yoktu. Muhtarlık binamızı da arama-kurtarma istasyonu olarak düşündük ve orayı bu şekilde kurduk. Buradaki arkadaşlar tamamen gönüllülük esasıyla, mahallemizin vatandaşları. Onlarla beraber bu eğitim faaliyetleri AFAD'dan alarak gerekli zamanda bize ihtiyaç duyulduğunda her türlü destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bunun sayısının çoğalması gerekiyor"

Şu anda 90'un üzerinde gönüllüleri olduğunu vurgulayan Dindar, "İstasyonumuz içerisinde bir mahallenin tabi afet veya felaketle karşılaştığı anda 100 kişiyi donatacak malzememiz var. Tabi bunlar tamamen arama-kurtarma malzemeleri. Bunun yanında ihtiyaç sahipleri için sularımız, gıdalarımız var. Baktığınız zaman afette işinize yarayacak bütün malzemeler yer almaktadır. Mersin'de 805 mahalle muhtarlığımız arasında böyle bir oluşum yok. Türkiye'de de muhtarlık bünyesinde bildiğim kadarıyla yok. Bu tamamen kendi imkanlarımızla kurduğumuz bir istasyon. Bunun sayısının çoğalması gerekiyor. Çünkü yaşadığımız küresel iklim değişikleri ve afetlere kaşı vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve son yaşadığımız depremde de bu tür istasyonların önemini gördük. Bu tür malzemelere ulaşımın kolay olması adına ya bir konteyner tarzında ya da belirli noktalara bu tür yerlerin kurulması gerekiyor. Biz bunun örnek olmasını istiyoruz. Çünkü son depremde çok cana dokunduk, hayat kurtardık. Bu tür ekipler ve istasyonlar çoğalırsa ülkemiz için güzel olur" diye konuştu.

"Kurduğumuz istasyon herkese örnek olur"

Gönüllü arama-kurtarma ekibinde bulunan Hakkin Sevinç ise Nusretiye Mahallesine yeni taşındığını kaydederek, "Deprem zamanı muhtarlığımızın kültür merkezinde açtığı yerde toplandık. Orada bu ekipten haberim oldu. Acil durum ve afet yönetimi öğrencisi olduğum için deprem bölgesindeki insanlara bir katkım olur amacıyla bende ekibe katılmak istedim. Deprem zamanı Nurdağı'na gittik. Orada 4 yaralıyı kurtardık. Bu çalışmalarda yer almak beni çok gururlandırıyor. Ülkeme ne kadar katkım olursa mutlu olurum. Bu ekibe girdiğim için hiç pişman değilim. Umarım bizim buraya kurduğumuz istasyon herkese örnek olur. Çünkü ülkemiz bir afet bölgesi" şeklinde konuştu.