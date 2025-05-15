Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti

Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti
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Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti
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Siirt'te kaldırımda yürürken rahatsızlanan genci fark eden mahalle bekçisi duruma müdahale etti. Bekçinin yardımıyla hastaneye kaldırılan üniversiteli genç, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde dün sabah saatlerinde Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın (30) caddede yürürken fenalaşınca kaldırıma oturdu.

BEKÇİ FARK EDİP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Park ettiği otomobilinden inen çarşı ve mahalle bekçisi Burak Bulgaz, gencin rahatsızlandığını fark edip yanına gitti. Özaydın'ın durumunun kötü olduğunu anlayan Bulgaz, otomobiline bindirerek genci Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yunus Özaydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özaydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.

O ANLAR KAMERADA

Yunus Özaydın'ın rahatsızlandığı ve Bulgaz tarafından hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYavuz sivas:

Aşılar bitirdi insanlari

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