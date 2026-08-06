Tığcılar Kentsel Dönüşüm'de Tahliyeler Deprem Yıl Dönümünde Tamamlanacak

SAKARYA'da mahalle bazlı kentsel dönüşümün ilk uygulaması olan Tığcılar Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi'nde riskli yapıların tahliye süreci, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde tamamlanacak. Tahliyelerin ardından bölgede yıkım süreci başlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Tığcılar Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Temmuz ayı başında hak sahiplerine tahliye tebligatlarının ulaştırıldığı proje kapsamında, riskli yapıların 17 Ağustos'a kadar tamamen boşaltılması hedefleniyor. Tahliye sürecinde şu ana kadar çok sayıda vatandaş ev ve iş yerlerini boşalttı.

800 HAK SAHİBİ BULUNUYOR

Tahliyelerin tamamlanmasının ardından riskli binaların yıkımına başlanacak Tığcılar Mahallesi'nde 4,67 hektarlık alanı kapsayan 1'inci etapta 109 yapı ve 718 bağımsız bölüm yer alıyor. Yaklaşık 800 hak sahibini ilgilendiren proje tamamlandığında, Sakarya'nın ilk mahalle bazlı kentsel dönüşüm örneği hayata geçirilecek. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümüne kadar riskli yapıların tamamen boşaltılması hedefleniyor. Tahliyeler sonra deprem riski taşıyan yapıların yıkım çalışmaları başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı