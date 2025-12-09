Haberler

Venezuela lideri Maduro, 2026'da ülke savunmasını daha da güçlendireceklerini belirtti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2026 hedefleri doğrultusunda ülkenin savunma kapasitesini artırmayı planladığını açıkladı. Maduro, yeni stratejiler ve yatırımlarla halkın güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2026 hedefleri doğrultusunda ülkenin savunma kapasitesinin daha da artırılacağını açıkladı.

Devlet televizyonu VTV'nin aktardığına göre Maduro, üst düzey hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 2026'ya "barışçıl ve müreffeh bir vatan inşa etme" hedefiyle girdiklerini söyledi.

Maduro, "2026 şimdiden başladı, bugün aslında 2026. Ülke savunmasını 2026'da daha da güçlendireceğiz ve bu yönde yeni stratejiler açıklanacak. Tanrı'ya bize verdiği güç, iyi fikirler ve cesur halkımız için teşekkür ediyorum. Halk, ordu ve polis arasındaki mükemmel birlik sayesinde Venezuela bağımsız ve barış içinde kalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Karayipler'de sürdürdüğü askeri faaliyetlerin Venezuela için bir tehdit oluşturduğunu belirten Maduro, yeni yılda savunmaya daha fazla yatırım yapacaklarını vurguladı.

Maduro, "Plan 2026" kapsamında güvenlik, savunma, devletin iletişim politikası, toplumsal örgütlenme ve halk odaklı yönetim yapılarının güçlendirileceğini de dile getirdi.

Öte yandan Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de açıklamasında ülkeye yönelik tehditlerin yeni stratejiler geliştirmelerine imkan tanıdığını ve bu süreçte milis gücünün dinamik bir şekilde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Venezuela Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün "daha hazırlıklı" hale geldiğini dile getiren Lopez, ülkeye yönelecek herhangi bir saldırıya karşı "en güçlü yanıtı" vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title