Maduro: ABD'nin Askeri Konuşlanması Ülkemizi Sınıyor

KARAKAS, 2 Aralık (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin aylardır süren askeri konuşlandırmayla ülkesini "sınadığını" belirterek, "kölelerin barışını" istemediklerini vurguladı.

Maduro pazartesi günü destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada "Barış istiyoruz, ancak bu egemenlikle, eşitlikle ve özgürlükle olan bir barış olsun; kölelikle ya da sömürge barışı asla istemiyoruz. Sömürge asla, kölelik asla" ifadelerini kullandı.

Maduro ayrıca ABD ordusunun 22 haftadır süren "saldırganlığını" "psikolojik terör" olarak nitelendirdi.