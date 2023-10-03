Madenden emekli olduktan sonra ressam oldu, 68 yaşında sanatını icra ediyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Halit Kaya, 30 yıl önce madenden emekli olduktan sonra yağlı boya resim yapmaya merak saldı.

Merakı sayesinde yağlı boya tablolar yapan 68 yaşındaki Halit Kaya, ilçesinde gördüğü her şeyi tablolarına aktardı. Çocukluğundan itibaren resim yapmaya merakı olduğunu belirten emekli madenci, emekli olduktan sonra resim yapmaya yöneldiğini söyledi. Tablolarında; ilçede bulunan yolları, ovaları ve tarihi sokakları ve madenci resimleri işleyen Halit Kaya, adeta ilçenin hafızası olarak görülüyor. Sergi açamadığı ve resimlerini sergileyemeyen Halit Kaya, boyadığı tabloları evine gelen misafirlere sergiliyor.

Halit Kaya, şu cümlelere yer verdi:

"Ben 68 yaşındayım eskiden bizim zamanlarımızda böyle resim olaylarına pek değer verilmezdi. Madenden emekli olduktan sonra heves ettim. Halk Eğitimde kurs aldım. Amatör olarak başladığım hobi mesleğinde profesyonel olarak tuvale hislerimi aktarmaya başladım. Eşim korona döneminde kaybettikten sonra uzun bi ara ressamlık yapmadım daha sonra kendimi çizim yapmaya tuvalleri renklendirme başladım. Eşimin portresini tuvale yağlı boya ile çizdim. Ben madenci torunuyum. Bölgemizde kısa zamanlarda madenci şehitleri olduğu için kendimi madencilerimizi kahramanlarımızı yağlı boya ile resimlerini yapmaya başladım. Bir vefa borcu olarak gördüğüm için madencilerimiz ile alakalı resimlerimi müzelerde kahramanlarımızı farklı illerde tanıtarak sergi yapmayı çok istiyorum. Ben ressamlıktan artı kalan zamanlarımda ise el emeği ürünler yaparak vakit geçiriyorum."