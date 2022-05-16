MADENCİLER, SANAL KAZA ORTAMINDA EĞİTİLECEK - Haberler

KÜTAHYA (DHA) - BALIKESİR Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ortaklığında hazırlanan projeyle madenciler, iş yeri güvenlik tedbirleri konularında sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileriyle eğitilecek. Madenlerde olası kazalar ile sonrasında yapılacak çalışmalar, sanal madenler ve kaza ortamlarının içine girilerek, çalışanlara yaşatılacak. DPÜ Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Şahbaz, "Onları gerçek bir kaza ortamındaymış gibi bir alana sokmuş olacağız. Herhangi bir güvenlik problemi olmadan, pratiğe yakın bir şekilde eğitimlerini sağlayacağız? dedi.

Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan İvrindi ilçesindeki Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan, 'Madencilikte Kurtarma Eğitiminin Standardizasyonu Dijitalleşmesi' konulu proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlandı. Portekiz'den Porto Üniversitesi, İtalya'dan Salerno Üniversitesi ve Polonya'dan AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin de proje ortağı olarak görev aldığı çalışma, madenlerde yaşanacak olası kazalardaki arama kurtarma çalışmaları eğitimlerinin VR ve AR teknolojilerinin kullanılarak yapılmasını sağlayacak. Lisedeki öğrencilerle başlanacak eğitimlerden Türkiye'deki tüm maden işletmelerinin de yararlanmasına olanak sağlanacak.

Prof. Dr. Şahbaz, projedeki ana hedeflerini; risk analizi yapma ve riskli analiz yöntemlerini bu süreçlere entegre etme, madencilikte arama kurtarmanın nasıl yapılacağıyla ilgili detaylı modül ortaya çıkarma ve maden arama kurtarmacılar için öncesi ve sonrasında mental sağlıklarına yönelik rehber geliştirme olarak açıkladı. Arama- kurtarma görevlilerinin; pilotların aldığı eğitim gibi uçuş öncesi simülatör aracılığıyla eğitilmesi gerektiğini kaydeden Şahbaz, şunları söyledi:

"Yani arama kurtarmacıları da aslında bir kaza olmadan eğitmelisiniz. Bunu gerçekleştirmek çok kolay değil. Burada VR ve AR teknolojileri devreye girecek. Onları gerçek bir kaza ortamındaymış gibi bir alana sokmuş olacağız. Onların herhangi bir güvenlik problemi olmadan pratiğe yakın bir şekilde de eğitimlerini sağlayacağız. Proje, standartlaştırılmış ve dijital araçlarla güçlendirilmiş bir eğitim programı geliştirmeyi hedefliyor. Projemiz, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından eğitim alanında K2 başlığında fonlandı. Günümüzün konuları arasında yer alan metaverse ve dijital araçlar çok önemli. Proje dijital araçlarla zenginleştirilmiş bir standart eğitim programı içeriyor derken, kurumlarımızı aslında biraz da bu süreçlere katmayı planlıyoruz. Böylelikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik teknolojilerini liseden başlayarak, eğitim camiasına kazandırmaya çalışıyoruz. Maden alanında bu metaverse teknolojilerinin kullanıldığı ya da dijital araçların kullanıldığı ilk laboratuvar da kurulmuş olacak."

'DİJİTALLEŞMEDE YERİMİZİ ALIYORUZ'

Gelişen ve dijitalleşen çağda yerlerini almak istediklerini dile getiren Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Uslu ise "Yaklaşık 30 ay sürecek projemiz, madencilik arama kurtarma eğitiminin standartlaşması ve dijitalleşmesini hedefliyor. Günümüzün gelişen teknolojisinde dijitalleşmede biz de yerimizi almak zorundayız. Tehlikeli iş sağlığı güvenliği yönünden, tehlike yaratan unsurları biz dijitalleştirip, öğrencilerimize önce uygulama olarak kuracağımız VR stüdyosunda eğitimini verip, başlarına gelecek herhangi bir tehlikeli kazada yapacakları hareketlerine kadar planlayıp, eğiteceğiz" diye konuştu.

Projenin tanıtımına İvrindi Kaymakamı Mevlana Kürkcü, Maden Tetkik ve Arama Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü (MTA) Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Özgür Özgüç, İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel