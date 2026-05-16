Göçük altında kalıp yatağa mahkum olan maden işçisinden fizik tedavisi için yardım talebi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir maden ocağında tahkimat yaparken tavanın çökmesiyle göçük altında kalan Tuncay Dilaver, boynu ve kaburgaları kırılarak yatağa mahkum oldu. Maddi imkansızlık nedeniyle tedavi olamayan Dilaver, fizik tedavi için yardım çağrısında bulundu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, özel maden ocağında tahkimat yaparken tavanın yıkılmasıyla göçük altında kalan Tuncay Dilaver'in (49) boynu ve kaburgaları kırıldı. Olayın yaşandığı 25 Kasım 2024'den bu yana yatağa mahkum olan Dilaver, maddi durumunun yeterli olmadığını belirterek, iyi bir hastanede tedavi görüp ayağa kalkmak için destek bekliyor.

Olay, 25 Kasım 2024'te Kandilli beldesinde faaliyet gösteren özel maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre; Tuncay Dilaver, gece vardiyasında tahkimat yaparken tavanın yıkılmasıyla göçük altında kaldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Dilaver'in boynu ve kaburgalarının kırıldığı tespit edildi. Aylarca hastanede tedavi gören ve yatağa mahkum olan Dilaver'e yüzde 100 engelli raporu verildi.

'ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA DURMAM LAZIM'

Ellerini ve ayaklarını hareket ettirebilmek için fizik tedavi görmesi gerektiğini ve maddi imkanlarının bulunmadığını ifade eden Dilaver, şunları söyledi:

"Sabaha karşı tavanda tahkimat yaparken tavan birden yıkıldı, altında kaldım. Boynum kırıldı, ön kaburgam kırıldı ve akciğere saplandı. Kürek kemiklerim kırıldı. Omuz topuzlarım darmadağın oldu. İltihaplı kanamadan 10 ay tedavi gördüm. Omuzlarım kesilecekti. Sonra ozon tedavisi gördüm ve omuzlarımı kurtardım. Ellerimi kullanamıyor, ayaklarımı hareket ettiremiyorum. İyi bir hastanede fizik tedavi görmem gerekiyor. Fizik tedavi sonrasında ayağa kalkma ihtimalimin yüksek olduğu söyleniyor. Büyüklerimden, herkesten yardım bekliyorum. Bana yardım edin, ayağa kalkayım. 3 çocuğum var. Okuyorlar, onların başında durmam lazım. Ben de ayağa kalkıp yürümek istiyorum. Parmaklarım kasılıyor, parmaklarımı kullanamıyorum. İyi bir fizik tedavi görüp eski hayatıma dönmek istiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
