Madagaskar'da Türk Eğitim Projesi: 600 Öğrenci Sınavda

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilciliğince Toliara şehrinde düzenlenen sınava 600 öğrenci katıldı.

CEG Antaninarenina Lisesi'nde düzenlenen sınava katılacak 12-17 yaş arası öğrenciler, erken saatlerde okulun bahçesinde toplandı.

Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Ahmet Temel, burada yaptığı konuşmada, sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Madagaskar'ı çok sevdiklerini ve ülke için bir şeyler yapmak istediklerini belirten Temel, "Bu ülkeye yapabileceğimiz en büyük iyilik güzel insanlar yetiştirmek. Bu kapsamda yaptığımız yardımların yanı sıra eğitime daha fazla ağırlık vermek istiyoruz. Bu ülkenin kalkınmasına vesile olacak sizlersiniz. Umarım eğitim projelerimizle Madagaskar'ı kalkındıracak öğrenciler yetiştiririz." diye konuştu.

Öğrenciler, daha sonra sınıflarda sınava girdi.

Sınavda başarılı olan 8 öğrenciye, Türkiye Maarif Vakfının başkent Antananarivo'daki yatılı okulunda hafta içi örgün eğitim hafta sonu ise Türkçe eğitimi verilecek.