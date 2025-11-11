Haberler

Madagaskar'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Madagaskar'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilciği, başkent Antananarivo'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilciği, başkent Antananarivo'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İvato Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte, Maarif Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve Madagaskar Büyükelçiliği yetkilileri 167 fidanı toprakla buluşturdu.

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019 yılından başlatılan ve her yıl 11 Kasım'da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nün sadece Türkiye'de değil, dost ve kardeş ülkelerde de büyük bir heyecanla karşılandığını ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilciliği olarak Antananarivo'daki okullarında ve çevresinde etkinlik düzenlediklerini belirten Demirci, "Gün boyunca öğrencilerimiz fidanları toprakla buluşturdu. Doğa sevgisi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışını somut bir biçimde yaşadılar." açıklamasını yaptı.

Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği"nin, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yerleşmesi açısından büyük bir farkındalık oluşturduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Madagaskar'da görev yapan Türkiye Maarif Vakfı olarak bu bilinçle hareket ediyor, her yıl öğrencilerimizle yeni fidanlar dikiyoruz. Çünkü biliyoruz ki her fidan, hem çevreye nefes hem geleceğe umut demektir. Madagaskar doğasıyla çok zengin bir ülke. Biz bu zenginliğin korunmasına katkı sunmayı, eğitim verdiğimiz öğrencilerimize doğayı koruma bilincini kazandırmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfının eğitim anlayışı sadece akademik başarıyla sınırlı değildir, çevreye, topluma ve insana karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bugün burada diktiğimiz her fidan, iki ülke arasındaki dostluğun ve dayanışmanın kalıcı bir nişanesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dikili bir ağacınız olsun' çağrısına Madagaskar'dan güçlü bir sesle cevap veriyoruz. Her fidan bir umut, her öğrenci bir gelecektir. Biz de Maarif ailesi olarak, geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz."

"Fidanlar hem Madagaskar'ın hem Türkiye'nin ortak umudunu oluşturuyor"

Antananarivo Büyükelçiliği 3. Katip Irmak Tuncer de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tuncer, bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının, Madagaskar Cumhuriyeti'nin de bağımsızlığının 65. yılının kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple toplam 167 fidan dikildi. İki ülkenin dostluğunu, dayanışmasını ve doğaya duymuş olduğu ortak sevgiyi pekiştirmek amacıyla etkinliği her yıl düzenliyoruz. Öğrencilerimizin elleriyle diktiği fidanlar hem Madagaskar'ın hem Türkiye'nin ortak umudunu oluşturuyor. Burada yaptığınız bu etkinlik dünyaya küçük bir dokunuş ama çok büyük bir etkiye sahip olacak. Dolayısıyla biz Büyükelçilik olarak böyle bir etkinliğe katılmaktan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.