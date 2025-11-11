Madagaskar'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilciği, başkent Antananarivo'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İvato Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte, Maarif Okulları öğrencileri, öğretmenleri ve Madagaskar Büyükelçiliği yetkilileri 167 fidanı toprakla buluşturdu.

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2019 yılından başlatılan ve her yıl 11 Kasım'da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü'nün sadece Türkiye'de değil, dost ve kardeş ülkelerde de büyük bir heyecanla karşılandığını ifade etti.

Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilciliği olarak Antananarivo'daki okullarında ve çevresinde etkinlik düzenlediklerini belirten Demirci, "Gün boyunca öğrencilerimiz fidanları toprakla buluşturdu. Doğa sevgisi, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam anlayışını somut bir biçimde yaşadılar." açıklamasını yaptı.

Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği"nin, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yerleşmesi açısından büyük bir farkındalık oluşturduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de Madagaskar'da görev yapan Türkiye Maarif Vakfı olarak bu bilinçle hareket ediyor, her yıl öğrencilerimizle yeni fidanlar dikiyoruz. Çünkü biliyoruz ki her fidan, hem çevreye nefes hem geleceğe umut demektir. Madagaskar doğasıyla çok zengin bir ülke. Biz bu zenginliğin korunmasına katkı sunmayı, eğitim verdiğimiz öğrencilerimize doğayı koruma bilincini kazandırmayı temel bir sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye Maarif Vakfının eğitim anlayışı sadece akademik başarıyla sınırlı değildir, çevreye, topluma ve insana karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bugün burada diktiğimiz her fidan, iki ülke arasındaki dostluğun ve dayanışmanın kalıcı bir nişanesidir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dikili bir ağacınız olsun' çağrısına Madagaskar'dan güçlü bir sesle cevap veriyoruz. Her fidan bir umut, her öğrenci bir gelecektir. Biz de Maarif ailesi olarak, geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz."

"Fidanlar hem Madagaskar'ın hem Türkiye'nin ortak umudunu oluşturuyor"

Antananarivo Büyükelçiliği 3. Katip Irmak Tuncer de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Tuncer, bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılının, Madagaskar Cumhuriyeti'nin de bağımsızlığının 65. yılının kutlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sebeple toplam 167 fidan dikildi. İki ülkenin dostluğunu, dayanışmasını ve doğaya duymuş olduğu ortak sevgiyi pekiştirmek amacıyla etkinliği her yıl düzenliyoruz. Öğrencilerimizin elleriyle diktiği fidanlar hem Madagaskar'ın hem Türkiye'nin ortak umudunu oluşturuyor. Burada yaptığınız bu etkinlik dünyaya küçük bir dokunuş ama çok büyük bir etkiye sahip olacak. Dolayısıyla biz Büyükelçilik olarak böyle bir etkinliğe katılmaktan çok mutluyuz, gurur duyuyoruz."