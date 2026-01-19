Madagaskar'da M Çiçeği vaka sayısı 78'e yükseldi

Madagaskar'da M Çiçeği (mpox) vaka vaka sayısının 78'e yükseldiği, şüpheli vaka sayısının da 212'ye çıktığı bildirildi.

Madagaskar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün ilk ortaya çıktığı kuzeybatıdaki Mahajanga kentinde bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiği belirtilerek, Aralık 2025'te ülkede ilk vakanın tespit edilmesinden bu yana mpox virüsü nedeniyle ölüm kaydedilmediği ifade edildi.

Ülke genelinde doğrulanmış mpox vaka sayısının 78'e, şüpheli vaka sayısının da 212'ye yükseldiği duyurulan açıklamada, tüm bölgelerde halk sağlığı acil durum operasyon merkezleri kurulduğu, etkilenen bölgelerden ulusal yollara çıkışlarda sağlık kontrol noktaları oluşturulduğu, okullar ve turistik tesislerde koruyucu önlemlerin sıkılaştırıldığı belirtildi.

Madagaskar'ın kuzeybatısındaki Mahajanga kentinde Aralık 2025'te ülkede kayıtlara geçen ilk 5 Mpox vakası tespit edilmiş, 12 Ocak'ta ise vaka sayısının 20'ye yükseldiği duyurulmuştu.

Mpox virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.