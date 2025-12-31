Haberler

Madagaskar'da ilk defa M çiçeği vakası tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Madagaskar'ın Mahajanga kentinde 5 maymun çiçeği (mpox) vakası doğrulandı. Sağlık Bakanı Monira Managna, bu vakaların ülke tarihinde kayıtlara geçen ilk hastalar olduğunu açıkladı. Önleyici tedbirler ve aktif vaka taraması başlatıldı.

Madagaskar'ın kuzeybatısındaki Mahajanga kentinde, 5 maymun çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Monira Managna yaptığı açıklamada, Mahajanga'da doğrulanan 5 mpox vakası bulunduğunu ve bunların ülkede kayıtlara geçen ilk hastalar olduğunu duyurdu.

Doğrulanan mpox vakalarının Madagaskar Pasteur Enstitüsünde yapılan testler sonucunda belirlendiğini aktaran Managna, gelişmelerin ardından şehirde koordinasyon merkezi kurulduğunu, aktif vaka taramasına geçildiğini ve hastaların izolasyon ile tedavi sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Limanlar, havalimanları ve tren istasyonları başta olmak üzere ülkeye giriş noktalarındaki sağlık kontrollerinin artırıldığını belirten Managna, halka önleyici tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

M çiçeği virüsü

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

Dünya devi, İsrail takımlarının men edilmesi için harekete geçti