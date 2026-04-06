Kuraklıktan etkilenen Mada Adası'nda yağışlar su seviyesini yükseltti

Isparta'nın Mada Adası'nda son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle düşen su seviyesini artırdı. Bölgedeki çiftçiler, su seviyesinin yükselmesiyle endişelerinin azaldığını belirtti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi sınırlarında bulunan Mada Adası'nın çevresinde son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle düşen su seviyesini yeniden yükseltti.

Beyşehir Gölü kıyısında bulunan ve Türkiye'de üzerinde yerleşim bulunan tek tatlı su adası olma özelliği taşıyan Mada Adası'nda, yağışlarla birlikte göldeki doluluk oranı arttı.

Kuraklık endişesinin azalması, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Beyşehir Gölü'ndeki 32 ada arasında en büyük olan Mada Adası'nın Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi yaşamını sürdürüyor. Yaklaşık 200 yıldır adada yaşayan Yörükler, geçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla sağlıyor.

Nadir doğal oluşumlar arasında gösterilen Mada Adası, Türkiye'de göl üzerinde yerleşim bulunan tek ada olmasıyla dikkati çekiyor.

"Kuraklık endişemiz azaldı"

Bölgede çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan 57 yaşındaki Abdil Honamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölde ciddi su çekilmeleri yaşandığını söyledi.

Son yağışlarla endişelerinin azaldığını belirten Honamlıoğlu, "Son yağışlar çok iyi oldu, su seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Su bilinçli ve tasarruflu kullanılmalı. Özellikle tarımsal sulamada damla sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı
