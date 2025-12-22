Haberler

Fransa yeni uçak gemisini 2038'e kadar inşa edeceğini duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni nesil uçak gemisinin 2038'e kadar inşa edileceğini ve maliyetinin 10 milyar avro civarında olacağını açıkladı. Proje, Fransız ulusunun gücünün bir göstergesi olarak tanıtıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ün yerini alacak yeni nesil uçak gemisinin 2038'e kadar inşa edileceğini duyurdu.

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyareti sırasında Abu Dabi'deki Fransız askeri üssünde açıkladığı projenin "Fransız ulusunun gücünün göstergesi" niteliğinde olacağını söyledi.

Bu kapsamda askeri programlama yasalarına uygun olarak yapılan titiz incelemenin ardından Fransa'yı "yeni bir uçak gemisi ile donatmaya" karar verdiğini dile getiren Macron, "korkutabilmek için güçlü olmak gerektiğini" vurguladı.

Maliyetinin 10 milyar avro civarında olduğu tahmin edilen nükleer kapasiteli yeni uçak gemisinin 2038 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Fransız basınına göre, yeni uçak gemisi selefi Charles de Gaulle'e kıyasla daha büyük olacak, 300 metre uzunluğunda ve 80 bin ton ağırlığında tasarlanacak.

