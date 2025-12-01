Haberler

Macron ve Zelenskiy, Trump'ın Barış Planını Görüştü

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 maddelik barış planını Elysee Sarayı'nda ele aldı. Barış çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Macron'un Çin ziyareti öncesi ateşkesin önemine dikkat çekildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için önerdiği 28 maddelik barış planını görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'yi ağırladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Zelenskiy Fransa'ya 10'uncu ziyaretini gerçekleştirirken Elysee Sarayı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Macron'un Zelenskiy'i Elysee Sarayı'nda karşıladığı fotoğraflara yer verilen açıklamada, "barış çalışmalarının sürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, iki liderin "Cenevre görüşmeleri, Amerikan planı ve Avrupalı ortaklarla yakın istişarelerin devamı niteliğinde adil ve kalıcı bir barışa ilişkin koşulları" ele aldığı kaydedildi.

Öte yandan France Culture radyosuna açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Macron'un bu hafta içinde Çin'e yapacağı ziyarette öne çıkacak başlıklardan birinin Ukrayna'da ateşkes konusu olacağına işaret etti.

Barrot, Rusya-Ukrayna Savaşının sonlandırılmasına ilişkin "Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olan Çin'in Rusya'ya baskı yapmasını" istediklerini dile getirdi.

Bakan Barrot, Çin'in baskısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes konusunda anlaşmaya varabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti.

Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Macron 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için öngördüğü 28 maddelik "barış planında" Avrupalılar lehine müzakere edilmesi ve geliştirilmesi gereken hususlar olduğunu söylemişti.

