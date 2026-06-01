Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan ABD Başkanı Trump'a İran Desteği: "Anlaşma İçin Eşsiz Fırsat"

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştüğünü belirterek, ABD ile İran arasında sağlanabilecek bir anlaşmanın bölgenin güvenliği açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam Başkan Trump ile Orta Doğu'daki durum hakkında görüştüm."

ABD ile İran arasında hızla bir anlaşmaya varılması için yürüttüğü kararlı çabaları memnuniyetle karşıladım. Bu anlaşma, ilgili tüm aktörleri kapsayan yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturmak ve bölgenin kalıcı şekilde istikrara kavuşmasını sağlamak açısından benzersiz bir fırsat teşkil ediyor.

Fransa'nın bu çabaları tam anlamıyla desteklemeye ve uygulanmasına katkı sunmaya hazır olduğunu belirttim. İngilizler ve ortaklarımızla birlikte oluşturduğumuz uluslararası misyon da bu doğrultuda hazır durumda bulunuyor. Anlaşmaya varılması halinde bu misyon, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin güvenliğine katkı sağlamak amacıyla devreye alınabilecek. Ayrıca daha geniş kapsamlı müzakerelere, özellikle de anlaşmanın nükleer boyutuna ilişkin süreçte uzmanlığımız ve kapasitemizle katkı sunmaya da hazırız.

Son olarak, Başkan Trump'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği memnuniyetle karşıladım. Güçlü bir ateşkesin önemini ve Lübnan makamlarına yönelik ortak desteğimizin sürmesi gerektiğini vurguladım."

