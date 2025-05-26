Macron'un Eşinden Tokat Yediği İddiası

Macron'un Eşinden Tokat Yediği İddiası
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında eşi Brigitte Macron'un yüzüne müdahalede bulunduğu iddia edildi. Görüntülerde Macron'un aldığı 'darbe' karşısında şaşkın olduğu görülüyor.

- Macron'un eşinden tokat yediği iddiası

HANOİ - Vietnam ziyareti kapsamında geldiği havalimanında iniş yapmaya hazırlandığı anlarda eşi Brigitte Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yüzüne müdahalede bulundu. Macron'un eşinden tokat yediği iddia edilen görüntülerde Fransız Cumhurbaşkanının aldığı "darbe" karşısında şaşırdığı anlaşılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ile Güneydoğu Asya turunun ilk durağı kapsamında Vietnam'ı ziyaret etti. Ancak, Macron'un Vietnam ziyareti "tokat anı" ile siyasi gündeminin önüne geçti. Hanoi Havalimanı'na iniş yapan Macron'un eşiyle sohbeti, uçağın kapısının açılmasıyla kameralara yansıdı. Macron henüz uçağın içinde bulunduğu sırada First Lady Brigitte Macron'un, Cumhurbaşkanı Macron'un yüzüne müdahalede bulunduğu anlaşılıyor. Görüntüler sosyal medyada da tartışmayı beraberinde getirdi. Macron'un eşinden tokat yediği iddia edilen görüntülerde Fransız Cumhurbaşkanının aldığı "darbe" karşısında şaşırdığı anlaşılıyor. Kısa sürede toparlanan Macron, kameralara el sallayarak yaşananları olağan göstermeye çalışıyor.

Elini tutmadı

Şaşkınlığına neden olan anların ardından uçağın merdivenlerinden inmeye hazırlanan Macron, her zamanki gibi kolunu eşine doğru uzatsa da beklediği yanıtı alamıyor. Brigitte Macron eşinin elini tutmadan merdivenlerden iniyor.

Macron Güneydoğu Asya turu kapsamında Vietnam'ın ardından Endonezya ve Singapur'u da ziyaret edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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