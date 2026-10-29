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Macron son eylemlerde bildirilen içeriklerin çoğunun kaldırıldığını söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformlarının son eylemlerde yerel makamların bildirdiği içeriklerin büyük kısmını kaldırdığını söyledi. Macron, 17 Ekim'deki eylemlerde şiddet ve yağma çağrısı yapan yasa dışı içeriklerin ise yalnızca kısmen kaldırıldığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının ülkedeki son eylemler kapsamında yerel makamlar tarafından bildirilen içeriklerin büyük bir kısmını kaldırdıklarını açıkladı.

Fransa'da internet ortamında yayın yapan HugoDecrypte medyasına akşam konuk olan Macron, lise öğrencilerinin ve Sarı Yeleklilerin ülkedeki eylemlerini değerlendirdi.

Macron, devam eden ara tatilin ardından liselerin kapılarını yeniden açmasını istedi.

Gençlerin taleplerinin duyulduğunu söyleyen Macron, "Derslerin yeniden başlayabilmesi gerek." dedi.

Macron, eylemlerde gözünü veya elini kaybeden öğrenciler gibi ağır yaralananlar hakkında, "Herkese karşı şefkat duyuyorum ve herkesle dayanışma içindeyim." diye konuştu.

Eylemlerdeki polis müdahalesine ilişkin Macron, "Tabii ki ergenlerimizin, gençlerimizin dövüldüğünü ve bunun etkisini doğrudan bedenlerinde yaşadıklarını görmek bana acı veriyor." ifadesini kullandı.

Macron, söz konusu eylemlerde bazen çok genç yaştaki polislerin de yaralandıklarına dikkati çekerek, "Şimdi iki tarafın da sükunete dönmesi gerekiyor." uyarısında bulundu.

"İyi bir işbirliği yapıldı"

Polisler eylemler kapsamında olağan dışı hareketlerde bulunduklarında her defasında soruşturma açıldığını belirten Macron, son eylemleri şehir dışına doğru uzaklaştırmanın "birçok şehir merkezini kurtardığını" ifade etti.

Macron, Sarı Yeleklilerin 24 Ekim'deki eylemleri sırasında hükümetin telefon operatörlerinden sosyal medya platformlarına erişimi kesmeleri talebinde bulunup bulunmadığına ilişkin, "Başbakan (Sebastien Lecornu) tarafından yürütülen görüşmeler oldu." yanıtını verdi.

Bu platformların Sarı Yeleklilerin 17 Ekim'deki eylemleri kapsamında şiddet ve yağma çağrısı yapılan yasa dışı içerikleri yalnızca kısmen kaldırdıklarını kaydeden Macron, aynı platformların bu tarihten sonra düzenlenen eylemlerle ilgili ise yerel makamlar tarafından bildirilen içeriklerin büyük bir kısmını kaldırdıklarını söyledi.

"Geçen cumartesi eş zamanlı olarak iyi bir işbirliği yapıldı." diyen Macron, ülkede ırkçılığın açık şekilde dile getirilmesine tepki gösterdi.

Fransa'da lise ve üniversite öğrencileri, daha iyi eğitim koşulları için bir ayı aşkın süredir eylemler düzenliyor.

Öğrencilerin desteklediği Sarı Yelekliler ise hayat pahalılığına karşı 17 ve 24 Ekim'de sokağa inmişti.

Kaynak: AA
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