Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Hizbullah Saldırılarını Derhal Durdurmalı; İsrail İse Lübnan'daki Kara Harekatından Vazgeçmelidir"

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi yaptı. Macron, Şara'ya Suriye ile Fransa arasındaki yeni ortaklık ruhunun devrik Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad döneminden beri "iki ülke için tarihi bir fırsat" olduğunu belirtti. Macron, Avn'a ile görüşmesinde ise "Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile bir çatışmaya sürükleyerek büyük bir hata yaptı. Saldırılarını derhal durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'daki herhangi bir kara harekatından açıkça vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan ve Suriye cumhurbaşkanlarıyla uzun bir görüşme yaptığını" bildirdi. Macron, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın, Lübnan ve Suriye'nin kurmayı arzuladığı yeni ortaklık ruhu içinde, eşit ortaklar olarak bu görüşmelere katkıda bulunmasından ve katılmasından memnuniyet duyuyorum. Bu, Esad'ın diktatörlüğünden, bölgesel krizlerden ve terörizmden büyük ölçüde zarar görmüş bu iki ülke için gerçekten tarihi bir fırsat."

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Navaf Salam hükümeti ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin desteğiyle, Lübnan'a, güvenliğine ve birliğine yönelik tehditlerle cesaret ve vakarla mücadele ediyor. Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile bir çatışmaya sürükleyerek büyük bir hata yaptı. Saldırılarını derhal durdurmalıdır. İsrail ise Lübnan'daki herhangi bir kara harekatından açıkça vazgeçmelidir.

Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Lübnan yetkililerinin kendi toprakları üzerindeki tam devlet kontrolünü yeniden tesis etme çabalarını desteklemektedir. Lübnan egemenliğine verdiği destek, geçmişten net bir kopuşu işaret etmektedir. Bu, Lübnan ve Suriye arasında sağlam ve yapıcı ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Lübnan ve Suriye liderliğinin başlattığı koordinasyon hayati önem taşıyor. Ben de bu koordinasyonu kararlılıkla desteklemeye devam edeceğim. Yakın temasımızı sürdürme konusunda anlaştık."

Kaynak: ANKA