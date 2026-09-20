Macron, Kanada ile enerji dahil derin yakınlaşma için çalışacaklarını açıkladı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ile Kanada arasında farklı sektörlerde işbirliğine dayalı "derin bir yakınlaşma" sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Macron, ülkesinin Kuzey Atlantik'teki denizaşırı toprağı Saint-Pierre-et-Miquelon'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile ortak basın toplantısında konuştu.

Emmanuel Macron, "Hükümetlerimizden balıkçılık, güvenlik, ortak misyonlar, enerji ve iki ulus için de fayda sağlayacak gündemler oluşturabileceğimiz tüm alanlarda ülkelerimiz arasında derin bir yakınlaşma sağlanmasına yönelik çalışmalarını isteme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Ayrıca Macron uzay, iklim ve deniz altı kablo bağlantıları konusunda da ortak projeler geliştireceklerini kaydetti.

"Kanada'nın sıvılaştırılmış doğal gaz projeleri Avrupa için önemli"

Orta Doğu'da yaşanan gerilimler nedeniyle sekteye uğrayan enerji arzının akaryakıt fiyatlarında artışa yol açtığı bir dönemde Macron, Kanada ile enerji işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Macron, "Enerji arzımızı güvence altına almak ve akaryakıt fiyatlarını kontrol etmek için de birlikte çalışmalıyız. Kanada'nın sıvılaştırılmış doğal gaz projeleri Avrupamız için önemli ve yeni fırsatlara kapı aralayabilir." diye konuştu.

Kanada ile enerji alanında somut projeler için ikili görüşmeler yaptıklarını duyuran Macron, bu görüşmelerin bir sonraki G7 toplantısında sürdürüleceğini ifade etti.

Öte yandan Macron, Fransa ve Kanada'nın "bağımsız ve bağımsızlarını korumak isteyen iki ulus" olarak bilime, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve stratejik özerkliğe inandığını vurguladı.

Yerel basında, Macron'un Saint-Pierre-et-Miquelon'a ziyareti ve burada Kanada Başbakanı ile görüşmesinin ABD Başkanı Donald Trump'a karşı bir "egemenlik vurgusu" niteliğinde olduğu yönünde haberler yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Eylül'de Saint-Pierre-et-Miquelon ve Fransa'nın Karayipler'deki bazı denizaşırı toprakları ile Kanada, Grönland ve Meksika'yı da içeren bir haritayı "Amerika Birleşik Devletleri" ifadesiyle paylaşmıştı. Trump'ın bu paylaşımı tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA