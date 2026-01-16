Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Grönland'a Ek Askeri Birlikler Göndereceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'a asker göndereceklerini ve bölgedeki askeri tatbikatlara katılacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Barrot, Avrupa Birliği'nin Grönland'da stratejik bir sorumluluğu olduğunu vurguladı.

PARİS, 16 Ocak (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız ordusuna bağlı ilk birliklerin halihazırda Grönland'da olduğunu, önümüzdeki günlerde kara, hava ve deniz kuvvetlerinden yeni birliklerin bölgeye konuşlandırılacağını söyledi.

Macron perşembe günü Istres Hava Üssü'nde askerlere hitaben yaptığı Yeni Yıl konuşmasında, Fransa ve Avrupalı ortaklarının çıkarlarının tehdit edildiği her noktada, gerilimi tırmandırmadan ancak egemenlik haklarından da taviz vermeden varlık göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Macron X hesabından yaptığı paylaşımda da, Danimarka'nın talebi üzerine Grönland'da düzenlenecek ortak tatbikatlara katılma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Fransız haber kanalı BFMTV'nin bildirdiğine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot Avrupa Birliği'nin Grönland'da "stratejik bir sorumluluğu" olduğunu belirterek, "Arktik Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı düşünemeyiz" dedi.

Riga'da Letonyalı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Barrot, Fransa ve ortaklarının tatbikatlara katılarak Danimarka ile dayanışma sergileyeceğini vurguladı.

Almanya Savunma Bakanlığı ise bölgesel güvenliğe yönelik olası askeri katkıları değerlendirmek amacıyla Grönland'daki çok uluslu keşif misyonuna katılacağını duyurdu. Bakanlık çarşamba günü yaptığı açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine Alman Silahlı Kuvvetleri'nden (Bundeswehr) 13 kişilik bir ekibin, diğer Avrupa ülkelerinden birliklerle bir araya geleceğini belirtti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, Danimarka'nın talebi doğrultusunda Grönland'a askeri personel sevk ettiklerini belirtirken, Norveç de müttefikler arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla bölgeye iki askeri personel göndereceğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
