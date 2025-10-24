Haberler

Macron, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki ateşkese uyulmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti. Macron, insani yardımın yeniden ulaştırılması gerektiğini ve uluslararası bir istikrar gücünün kurulmasını savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'nde önceliğin ateşkese uyulması olduğunu belirtti.

Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ateşkes planının uygulanması için kararlı olduklarını belirten Macron, Gazze'de önceliğin ateşkese uyulması ve insani yardımın yeniden ulaştırılması olduğunu söyledi.

Macron, günde ortalama bölgeye giren 300 yardım kamyonunun halkın ihtiyaçlarına göre yeterli olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Gazze'ye özgü bir yönetişimin oluşturulması, bu süreçte Filistinlilerin ve Filistin Yönetimi'nin rolünün tam olarak tanınması, daha fazla eğitmeye hazır olduğumuz iç güvenlik güçlerinin ve polis güçlerinin konuşlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirilmiş bir Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulması gerekiyor."

Bu bağlamda, AB'nin önemli bir görev üstlenebileceğini ve bu konuda hazır olduğunu gösterdiğini savunan Macron, "Özellikle, Refah geçiş noktalarının güvenliğini sağlamak üzere EUBAM Rafah Misyonu'nun (AB Refah Sınır Yardım Misyonu) konuşlandırılması ve Filistin polisinin Gazze'de hızlı bir şekilde yeniden konuşlandırılması için yürütülen eğitim görevlerimizin güçlendirilmesi buna dahil." ifadesini kullandı.

Macron, Irak'a karşı büyük bir sevgi beslediğini ve bu ülkenin egemenliğini desteklediğini söyledi.

Zirvede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le birlikte ülkesindeki durumu ele aldıklarını söyleyen Macron, AB ülkelerinin tamamının Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını bir kez daha dile getirdiğini belirtti.

Macron, ABD ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında çatışmalara derhal son vermeyi hedeflediklerini kaydederek, Ukrayna'da ateşkes ve barışa ilişkin her türlü müzakerenin Kiev hükümeti olmadan yürütülemeyeceğini vurguladı.

Avrupalıların da bu sürece dahil olması gerektiğini ifade eden Macron, "Başından bu yana hepimizin isteği sağlam ve kalıcı bir barış elde etmek. Bu konuda Başkan Trump'ın son açıklamaları doğru yönde. Bu açıklamalar, asıl durumun ne olduğunu ortaya koydu, yani Rusya'nın gerçekten barış istemediğini." diye konuştu.

Macron, zirvede Ukrayna'ya yardım etmek isteklerini ve Rusya'ya yaptırımlar aracılığıyla baskı kurulması gerektiğini dile getirdiklerini belirterek, Rusya'ya yönelik alınan 19. yaptırım paketinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
