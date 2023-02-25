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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Macron'dan Türkçe destek mesajı: Dayanışma içerisindeyiz

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Daha sonra sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yapan Macron, "Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını devam ettirmekte kararlı olduğunu bildirdi. Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği videokonferans sonrası Twitter'dan Türkçe olarak açıklamalarda bulundu.

ADIYAMAN'A KURULAN SAHRA HASTANESİNİ HATIRLATTI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin akabinde Fransız sivil güvenlik güçlerinin bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldığını anımsatan Macron, Fransa'nın bu kapsamda Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine kurduğu sahra hastanesinde her gün 100 yaralının tedavi edildiğini kaydetti.

Macron, "Türkiye'deki depremi izleyen saatlerde, sivil güvenlik güçlerimiz arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Gölbaşı'ndaki sahra hastanemiz, her gün yüz yaralıya bakmaktadır. Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teyit ettim" ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'nın Türkiye ile dayanışmasının devam edeceğini belirtti

"TAMAMEN DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna'daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Macron, "Ukrayna'nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de Rusya üzerindeki baskıyı artırmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA / Güncel

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