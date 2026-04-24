Macron'dan Yunanistan'a "Egemenliğinize meydan okunursa burada olacağız" vaadi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, egemenliğinin riske girmesi halinde Yunanistan'ın yanında olacakları sözünü verdi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Macron, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Kathimerini gazetesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Avrupa Birliği'ni (AB) "öngörülebilir ve güvenilir" olarak tanımlayan Macron, "Bizim için önemli olan gerçek bir güç olabilmek, ağırlığımızı küresel düzende kullanabilmek, saygı duyulmak, çözümlere katkıda bulunmak, ticari bir güç olmak, güvenilir bir ortak olarak görünebilmektir." dedi.

Kendi kendini savunması konusunda Avrupa'nın öz güven duyması ve kendi gündemini oluşturması gerektiğini belirten Macron'a " Yunanistan'ın egemenliğine Ege'de meydan okunması halinde" Fransa'nın ne yapacağı soruldu.

Macron, "Burada olacağız. 2021 yazında ne yaptığımıza bakarsanız, Kıbrıs'ta (Rum kesiminde) birkaç hafta önce ne yaptığımıza bakarsanız, benim için dostluğun tanımı budur. Bahsettiğiniz meşhur Fransa- Yunanistan ittifakı budur. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Yatağa gittiğin zaman, (dostunun) yarın ne yapacağını sormazsın kendine. Bunu bilirsin. Egemenliğinize meydan okunursa kendiniz için ne yapmanız gerekirse yapın, biz burada olacağız." cevabını verdi.

Miçotakis ise Yunanistan ile Fransa'nın 2021'de imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını yarın yenileyeceklerini belirterek savunmaya daha çok ve daha akıllıca harcama yapılması gerektiğine yönelik düşüncesini dile getirdi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
