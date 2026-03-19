Macron'dan Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da sivil altyapıları hedef alan saldırılara ara verilmesi çağrısında bulundu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Katar ve İran'da son günlerde gaz üretim merkezlerini etkileyen saldırıların ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Özellikle enerji ve hidrolik altyapı başta olmak üzere sivil altyapıları hedef alan saldırılara bir an önce ara verilmesinin herkesin ortak yararına olduğunu kaydeden Macron, "Sivil halklar ve temel ihtiyaçların yanı sıra enerji tedariki güvenliği askeri tırmanıştan korunmalı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot bugün Lübnan'a ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, Fransa'nın seçmediği bir savaşa sürüklenen Lübnan halkına yönelik desteği ve dayanışmasının bir göstergesi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Barrot'nun Lübnan makamlarıyla bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik farklı yolları ele alacağı bildirildi.