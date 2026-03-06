Macron: Lübnan'a Destek İçin Zırhlı Nakliye Araçları Göndereceğiz

PARİS, 6 Mart (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile işbirliğini güçlendireceklerini belirterek, Lübnan ordusuna zırhlı nakliye araçları ve operasyonel ve lojistik destek sağlayacaklarını söyledi.

Macron perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah ve İsrail'in an itibarıyla sınırın her iki tarafında yürüttüğü askeri operasyonların sonlandırılmasını hedefleyen bir plan oluşturmak üzere Lübnanlı yetkililerle görüştüğünü belirtti.

" İsrail, Lübnan topraklarına yönelik herhangi bir kara müdahalesi veya büyük çaplı operasyondan kaçınmalıdır" diyen Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya savaşı Lübnan'a yaymaması çağrısında bulundu.

Macron, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesindeki Fransız birliğinin ülkenin güneyinde görev yapmaya devam ettiğini de kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan perşembe günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail ordusunun tehditlerinin ardından Beyrut'un güneyinin hedef alınmaması için Macron'dan müdahalede bulunmasını istediği belirtilmişti.

Lübnanlı yetkililerin aynı gün yaptığı açıklamada, İsrail'in pazartesi gününden bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların sayısının ise 638'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua