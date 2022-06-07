macOS Ventura alacak Mac modelleri belli oldu! - Haberler

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC22) ilk etabı dün gerçekleşti. Şirket; iOS 16, MacOS Ventura, iPadOS 16, watchOS 9'un yanı sıra M2 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerini tanıttı. Aynı zamanda yeni sürümleri alacak ürünler de belli olmaya başladı. İşte macOS Ventura alacak Mac modelleri!

macOS Ventura güncellemesi alacak Mac modelleri

macOS Ventura'da en dikkat çeken özelliklerden ilki Stage Manager. Bu işlev, kullanıcıların tüm pencereleri yönetmesine imkan sağlıyor. Aynı zamanda etkin olarak kullanılan uygulamalarla diğerleri kesin bir şekilde ayrılıyor.

Stage Manager, kullanıcıların dikkatini dağıtmamak üzerine yoğunlaşıyor. Burada kullanılan uygulama ortada net şekilde görünürken, kullanılmayan uygulamalar ise yan tarafa yerleştiriliyor. Ayrıca macOS Ventura'yla Spotlight da yenilendi.

macOS Ventura tanıtıldı! İşte özellikleri

Spotlight, iOS ve iPadOS'a gelen Rich Results özelliği ile geliştirilmiş durumda. Böylece kullanıcılar, direkt olarak Spotlight içinden işlem yapabiliyor. Öte yandan özellik, Fotoğraflar ve Canlı Metin dahil olmak üzere daha fazla uygulamayı ekledi.

Öte yandan Apple, macOS Ventura ile birlikte Mail uygulamasına da büyük iyileştirmeler geliyor. En çok göze çarpan özellik ise "Göndermeyi Geri Al" oldu. Bu özellik ile birlikte kullanıcı, gönderilen e-postayı birkaç dakika içinde isterse geri alacak.

İşte macOS Ventura güncellemesi alacak Mac modelleri;

iMac (2017 ve sonrası)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

Mac Mini (2018 ve sonrası)

Mac Studio (2022)

MacBook Pro (2017 ve sonrası)

MacBook Air (2018 ve sonrası)

MacBook (2017 ve sonrası)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce macOS Ventura, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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