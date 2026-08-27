Haberler

Paks Nükleer Santrali Tam Kapasiteye Döndü

Paks Nükleer Santrali Tam Kapasiteye Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BUDAPEŞTE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın Paks Nükleer Enerji Santrali, Tuna Nehri'ndeki rekor düşük su seviyeleri nedeniyle üretimde haftalarca süren düşüşün ardından yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

BUDAPEŞTE, 27 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'ın Paks Nükleer Enerji Santrali, Tuna Nehri'ndeki rekor düşük su seviyeleri nedeniyle üretimde haftalarca süren düşüşün ardından yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar çarşamba günü Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Paks Nükleer Enerji Santrali artık maksimum kapasiteye ulaştı. Dört reaktörün ve sekiz türbinin tamamı kusursuz şekilde çalışıyor" dedi.

Tuna Nehri'ndeki son derece düşük su seviyeleri mevcut soğutma suyu miktarını sınırladığından, tesis ağustos başlarında üretimi keskin şekilde azaltmak zorunda kalmıştı. Su seviyesinin en düşük olduğu dönemde yalnızca bir türbin çalışır durumdaydı.

Su seviyelerinin yükselmesi ve acil durum önlemlerinin uygulanmasıyla üretim o zamandan bu yana kademeli olarak yeniden artırıldı. İki türbin 10 Ağustos'ta yeniden devreye girerken, tesisin dört reaktör ünitesinden üçü pazartesi günü tam kapasiteyle çalışmaya başladı.

Magyar ayrıca, tesisin soğutma suyu alım noktasının yakınındaki su seviyesini yükseltmek için tasarlanan bir savak inşaatının planlanandan daha hızlı ilerlediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu

Yüz güldürecek oran! Milyonların beklediği zam için iki senaryo
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Fenerbahçe ve Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden servet

Fenerbahçe daha çok kazanacak! İki takıma da Devler Ligi'nden servet
Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

Telefonda söyledikleri ekipleri harekete geçirdi: Dehşet veren itiraf!
Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı! Facia son anda engellendi

Son anda engellendi! Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı
Alparslan Kuytul’un, rızası olmadan evlenen damadı evinde darp ettirdiği iddia edildi

Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı

Seçim için tarih veren AK Partili isimden çarpıcı Yavaş çıkışı
Komşuda virüs paniği! Bir haftada 75 vaka, 6 can kaybı

Komşuda virüs paniği! Ülke alarma geçti