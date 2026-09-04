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Macaristan iklim direnci için dev ağaçlandırma programı başlatıyor

Macaristan iklim direnci için dev ağaçlandırma programı başlatıyor
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BUDAPEŞTE, 4 Eylül (Xinhua) -- Macaristan hükümeti, iklim kaynaklı baskılarla mücadele etmek amacıyla büyük ölçekli bir ağaçlandırma programı başlatacak.

BUDAPEŞTE, 4 Eylül (Xinhua) -- Macaristan hükümeti, iklim kaynaklı baskılarla mücadele etmek amacıyla büyük ölçekli bir ağaçlandırma programı başlatacak. Programa yapılan yatırımın on milyarlarca Macar forintine (on milyonlarca ABD doları) ulaşması bekleniyor.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ilk oturumda onaylanan program kapsamında 2030 yılına kadar geri ödemesiz hibeler sağlanacak. Bu hibeler, ülke genelinde milyonlarca ağaç dikip yüzlerce hektarlık ormanlık alan, sahil kordonu ve yeşil koridor oluşturmak için kullanılacak.

Girişim, kuraklığa dayanıklı ağaç türleri, kentsel alanlardaki ağaçların bakımı, ormanların yeniden yapılandırılması ve istilacı türlerle mücadeleye odaklanıyor. Magyar, yüksek sıcaklıklara, kuraklığa ve aşırı hava koşullarına karşı direnci artırmak için ağaç dikimi sırasında suyun tutulmasına yönelik destek önlemleri de alacaklarını söyledi.

"10 Milyon Ağaç" (10 Millio Fa) adlı çevre grubu, "iyi bir başlangıç" diye nitelendirdiği hamleyi memnuniyetle karşıladığını açıklarken, daha kapsamlı ekolojik reform çağrısında bulundu.

Macaristan'da bu yıl, 1901'de kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana yaşanan en sıcak ağustos ayı yaşandı. Şiddetli yaz kuraklığı, Tuna Nehri'ndeki su seviyelerini düşürerek Paks Nükleer Santrali'nde geçici üretim kesintilerine ve acil su yönetimi tedbirlerinin devreye alınmasına yol açmıştı.

Kaynak: Xinhua
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