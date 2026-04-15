Macaristan'da genel seçimin galibi Magyar, hükümetin 6-7 Mayıs'ta göreve başlayabileceğini duyurdu

Macaristan'da genel seçimleri kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, yeni hükümetin muhtemelen 6-7 Mayıs'ta göreve başlayacağını söyledi.

Magyar, başkent Budapeşte'deki Sandor Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya gelmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sulyok'un, bir sonraki başbakan adayı olarak kendisini göstereceğine dair güvence verdiğini aktaran Magyar, açılış oturumunun muhtemelen 6 veya 7 Mayıs'ta yapılacağını dile getirdi.

Magyar, "(Cumhurbaşkanı) ve sanırım herkes, seçmenlerden gelen bu ezici çoğunluktaki desteğin ardından hükümet ve rejim değişikliğinin mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesinin Macar ulusunun çıkarına olacağını düşünüyor." dedi.

Hükümet yapısının büyük bir bölümünde kapsamlı revizyon yapacağını açıklayan Magyar, Başbakan Viktor Orban döneminde mevcut olmayan sağlık, çevre ve eğitim bakanlıklarını kuracağını belirtti.

Magyar, yeni hükümetin kurulmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanının istifa etmesini istediğini, Sulyok'un da bunu "değerlendireceğini" söylediğini aktardı.

Peter Magyar, "(Sulyok) Ona, Macar ulusunun birliğini temsil etmeye layık olmadığını ve hukukun koruyucusu olmaya uygun olmadığını yineledim." ifadelerini kullandı.

Magyar, Sulyok'un istifa etmemesi durumunda ise kurulacak yeni hükümetin, onu "Orban sisteminin yerleştirdiği diğer tüm kuklalarla birlikte" görevden almak için anayasa değişikliği yapacağını kaydetti.

Tisza, genel seçimi büyük farkla kazandı

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimde, 16 yıldır iktidarını koruyan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Magyar liderliğindeki Tisza yarışmıştı.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

Buna göre, 199 milletvekilli parlamentoda Tisza, 137 sandalye kazanarak, anayasa değişikliği yapabilmek için gereken sayıyı aştı.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisi ise 56 sandalyede kaldı. Öte yandan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya girme hakkı kazanan üçüncü parti oldu.