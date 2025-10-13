Haberler

Macaristan'da Türk-Macar Dostluk Parkı Açıldı

Törökkoppany kasabasında Türk hamamı kalıntılarıyla birlikte oluşturulan Türk-Macar Dostluk Parkı'nın açılışı, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Macar yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. İki halkın barış ve kardeşlik duygularını vurgulayan açılışta, kasabanın Osmanlı dönemine ait kültürel mirası öne çıkarıldı.

Macaristan'ın isminde "Türk" ifadesi geçen tarihi Macar kasabası Törökkoppany'de tamamlanan kazı çalışması sonucu ortaya çıkarılan Türk hamamı ve etrafındaki alan, Türk-Macar Dostluk Parkı haline getirildi.

Törökkoppany kasabasındaki Türk-Macar Dostluk Parkı'nın açılışına Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun yanı sıra birçok Macar yetkili katıldı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde bahsi geçen ve Osmanlı döneminden beri isminde "Türk" sıfatını muhafaza eden kasabada düzenlenen açılışta, Türk ve Macar bayrakları asıldı.

Büyükelçi Ekşioğlu, burada yaptığı konuşmada, tarihin farklı dönemlerinde yakın etkileşim içerisinde olmuş iki kadim halkın ilişkilerinde husumet değil barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğunu vurguladı.

Ekşioğlu, Macaristan'daki kültürel mirasın korunmasında ve ortaya çıkarılmasında gösterdikleri hassasiyet ve işbirliği için Macar makamlarına teşekkür etti.

Törökkoppany Belediye Başkanı György Varga ve Somogy Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Adrian Szacjz, yaptıkları açıklamada, Osmanlı hamamı etrafındaki alanda Türk hamamı anıtı ve çevresini de yerleşim yerinin günlük hayatına dahil ederek bir etkinlik alanı olarak kullanmak istediklerini ifade etti.

Öte yandan kasabanın meydanında 2001'de dönemin Budapeşte Büyükelçisi Ender Arat'ın çabalarıyla yerleştirilen bir Gül Baba heykeli de bulunuyor.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
