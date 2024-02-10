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Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti

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Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.

Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Nisan 2023'te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak'a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi. Tepkilerin artması üzerine Katar'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Macaristan Cumhurbaşkanı İstifa EttiKatalin Novak

MACAR BAŞBAKAN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi. Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

Öte yandan Novak ile birlikte eski Adalet Bakanı, parlamenter ve hukukçu Judit Varga da milletvekilliğinden istifa ettiğini ve siyaseti de bıraktığını açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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