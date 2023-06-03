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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan seçim açıklaması: Erdoğan kazansın diye dua ettik

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan seçim açıklaması: Erdoğan kazansın diye dua ettik

Güncel Haberler

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de gerçekleşen seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini büyük bir iç rahatlaması ile karşıladığını söyledi. Erdoğan'ı sadece desteklemekle kalmayıp kazanması için çok dua ettiğini söyleyen Orban, "Erdoğan kazanamasaydı, bu bizim için bir trajedi olurdu çünkü rakibi Ukrayna meselesinde savaş yanlısıydı ve kazanması durumunda Türkiye'de yaşayan dört milyon mülteciyi serbest bırakacaktı" diye konuştu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Viktor Orban Macaristan Politika Dünya Güncel Haberler

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