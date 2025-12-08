Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Başka bir dünya olacak ve Türk dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı." dedi.

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Son yüzyılda Macaristan'ın Türk dünyasıyla ilişkisinin zayıfladığını aktaran Orban, "2010'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi pencereyi açtı ve dedi ki 'Yeni zamanlar başlıyor. Başka bir dünya olacak ve Türk dünyası çok büyük bir enerji toplayacak.' Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı diye adlandırılan." ifadelerini kullandı.

Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'ı gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) davet ettiğini anımsatarak, o zamandan beri Türk-Macar işbirliğini ve Türk dünyasıyla karşılıklı ilişkileri sürekli geliştirdiklerini belirtti.

"Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan olarak Türk dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen." diyen Orban, bu fırsatı değerlendirmek istediklerini vurguladı.

Orban, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüştüğünde Türkiye-Macaristan ticaret hacminin 2,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu, bunun yakında 6 milyar dolara ulaşacağını ve 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Türkiye ile birlikte barışın safında olmanın kendileri için önemli olduğunun altını çizen Orban, "Biz savaş alanında bunun çözümünün olmadığını düşünüyoruz. Eğer savaş alanında çözümü yoksa o zaman barış yapmak lazım." diye konuştu.

Orban, "(Rusya-Ukrayna) Biz takdirle karşılıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın (Erdoğan) çabalarını, gayretlerini. Bu konuda tek başarılı aracı o oldu." ifadesini kullanarak, barış konusunda uyumlu hareket etme kararı aldıklarını aktardı.

(Sürecek)