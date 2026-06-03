Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar: Zelenskiy ile Görüşmeye Hazırım

BERLİN, 3 Haziran (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarına ilişkin teknik müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, gelecek hafta başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Magyar, salı günü başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan eski Başbakanı Viktor Orban döneminde, Budapeşte ile Moskova arasındaki yakın ilişkiler ve Drujba boru hattı üzerinden yapılan transit petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Macaristan-Ukrayna ilişkilerinde gerginlik yaşanmaktaydı. Kiev'in ham petrol sevkiyatlarını askıya almasını gerekçe gösteren Orban şubat ayında, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilmesi planlanan askeri nitelikteki 90 milyar euroluk krediyi engellemişti.

Zelenskiy, 12 Nisan'da Magyar'ın liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) parlamento seçimlerini kazanmasından yaklaşık bir hafta sonra Drujba boru hattında onarımların tamamlandığını duyurdu ve boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı yeniden başladı.

Kaynak: Xinhua