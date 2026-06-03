Haberler

Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar: Zelenskiy ile Görüşmeye Hazırım

Macaristan'ın Yeni Başbakanı Magyar: Zelenskiy ile Görüşmeye Hazırım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarına ilişkin müzakerelerin olumlu ilerlediğini belirterek gelecek hafta Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Magyar, Berlin'de Almanya Başbakanı Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

BERLİN, 3 Haziran (Xinhua) -- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarına ilişkin teknik müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini belirterek, gelecek hafta başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Almanya'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Magyar, salı günü başkent Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan eski Başbakanı Viktor Orban döneminde, Budapeşte ile Moskova arasındaki yakın ilişkiler ve Drujba boru hattı üzerinden yapılan transit petrol sevkiyatına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle Macaristan-Ukrayna ilişkilerinde gerginlik yaşanmaktaydı. Kiev'in ham petrol sevkiyatlarını askıya almasını gerekçe gösteren Orban şubat ayında, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilmesi planlanan askeri nitelikteki 90 milyar euroluk krediyi engellemişti.

Zelenskiy, 12 Nisan'da Magyar'ın liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) parlamento seçimlerini kazanmasından yaklaşık bir hafta sonra Drujba boru hattında onarımların tamamlandığını duyurdu ve boru hattı üzerinden petrol sevkiyatı yeniden başladı.

Kaynak: Xinhua
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Hindistan'da otel restoranında yangın! 21 kişi feci şekilde can verdi

Restoranda başlayan yangın oteli sardı, 21 kişi feci şekilde can verdi
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor