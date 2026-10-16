Macaristan Başbakanı Magyar, Zelenskiy ile Brüksel'de ilk kez yüz yüze görüştü

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, göreve gelmesinin ardından ilk kez Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB Zirvesi kapsamında bulundukları Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Başbakan Magyar, ikili görüşmede, Ukrayna'daki Transkarpatya bölgesinde yaşayan Macar azınlığın haklarının güçlendirilmesine ilişkin iki ülke arasında varılan siyasi mutabakattan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Magyar, "Ukrayna Parlamentosunun azınlıklara yönelik eğitim yasasını kabul etmesini ve yasanın derhal uygulamaya konulmasını, karşılıklı güvenin yeniden inşası yolunda atılmış ilk adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna Parlamentosunun 1944 ila 1946'da Transkarpatya'daki Macarlara karşı zorla çalıştırma ve toplu sürgün yoluyla işlenen suçları tanımasından dolayı teşekkür eden Magyar, konu hakkında bakanlar düzeyinde görüşmelere devam edilmesi hususunda Zelenskiy'le mutabık kaldıklarını vurguladı.

Magyar, siyasi ve ekonomik ilişkiler için yeni bir temel oluşturmanın her iki ülkenin menfaati olacağı konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Rusya'yla savaşta Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Magyar, Macaristan'ın mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanmasına ve barışın temin edilmesine yardımcı olmak için her türlü diplomatik yolu kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Macaristan-Ukrayna ilişkilerinde Orban sonrası normalleşme adımları

Macaristan ile Ukrayna arasındaki ilişkiler, eski Başbakan Viktor Orban döneminde Rusya-Ukrayna Savaşı'na yaklaşım, Kiev'e yönelik yardımlar ve Macar azınlığın hakları dahil çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle gerilmişti.

Rusya ile yakın ilişkilerini sürdüren Orban, Ukrayna'ya askeri yardımlara karşı çıkmış, AB'nin Kiev'e mali desteği ve üyelik sürecindeki çeşitli adımları engellemişti.

Nisandaki seçimleri kazanan Magyar yönetimi ise azınlık hakları konusunda Kiev ile görüşmeleri ilerletmiş ve haziranda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Macaristan'ın itirazlarını aşamalı olarak kaldırmasıyla Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanmıştı.

Son olarak Ukrayna Parlamentosunun 12 Ekim'de azınlıkların ana dilde eğitim haklarını genişleten düzenlemeyi kabul etmesinin ardından, Macaristan'ın da desteğiyle 13 Ekim'de Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinde iki yeni başlık grubu açılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Magyar ve Zelenskiy, Magyar'ın göreve gelmesinden bu yana ilk kez Brüksel'de yüz yüze görüştü.

Kaynak: AA